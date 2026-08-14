The Nietzschean Eagle 今日价格

The Nietzschean Eagle (JACKIE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 26.17%。当前 JACKIE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 JACKIE。

The Nietzschean Eagle 目前市值在 $ 33,068 排名第 #-，流通供应量为 999.47M JACKIE。过去 24 小时内，JACKIE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，JACKIE 在过去一小时内波动了 -0.78%，过去7 天内波动了 -11.17%。过去一天，总交易量达到 --。

The Nietzschean Eagle（JACKIE）市场信息

市值 $ 33.07K$ 33.07K $ 33.07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 33.07K$ 33.07K $ 33.07K 流通量 999.47M 999.47M 999.47M 总供应量 999,473,835.567803 999,473,835.567803 999,473,835.567803

The Nietzschean Eagle 的当前市值为 $ 33.07K, 它过去 24 小时的交易量为 --。JACKIE 的流通量为 999.47M，总供应量是 999473835.567803，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 33.07K。