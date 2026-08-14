The Nietzschean Dog 今日价格

The Nietzschean Dog (RUSS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 9.66%。当前 RUSS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RUSS。

The Nietzschean Dog 目前市值在 $ 14,691.03 排名第 #-，流通供应量为 964.96M RUSS。过去 24 小时内，RUSS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RUSS 在过去一小时内波动了 +5.41%，过去7 天内波动了 -69.55%。过去一天，总交易量达到 --。

The Nietzschean Dog（RUSS）市场信息

市值 $ 14.69K$ 14.69K $ 14.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.69K$ 14.69K $ 14.69K 流通量 964.96M 964.96M 964.96M 总供应量 964,956,533.323063 964,956,533.323063 964,956,533.323063

The Nietzschean Dog 的当前市值为 $ 14.69K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RUSS 的流通量为 964.96M，总供应量是 964956533.323063，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.69K。