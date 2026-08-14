The Mountain 今日价格

The Mountain (MOUNTAIN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1,34%。当前 MOUNTAIN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 MOUNTAIN。

The Mountain 目前市值在 $ 10 193,58 排名第 #-，流通供应量为 965,41M MOUNTAIN。过去 24 小时内，MOUNTAIN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,00618145，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，MOUNTAIN 在过去一小时内波动了 -0,04%，过去7 天内波动了 +6,04%。过去一天，总交易量达到 --。

The Mountain（MOUNTAIN）市场信息

市值 $ 10,19K$ 10,19K $ 10,19K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10,19K$ 10,19K $ 10,19K 流通量 965,41M 965,41M 965,41M 总供应量 965 413 217,799628 965 413 217,799628 965 413 217,799628

The Mountain 的当前市值为 $ 10,19K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MOUNTAIN 的流通量为 965,41M，总供应量是 965413217.799628，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10,19K。