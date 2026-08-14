The Most Valuable Currency 今日价格

The Most Valuable Currency (ATTENTION) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 25.09%。当前 ATTENTION 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ATTENTION。

The Most Valuable Currency 目前市值在 $ 13,703.83 排名第 #-，流通供应量为 988.90M ATTENTION。过去 24 小时内，ATTENTION 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00381335，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ATTENTION 在过去一小时内波动了 -0.62%，过去7 天内波动了 -3.59%。过去一天，总交易量达到 --。

The Most Valuable Currency（ATTENTION）市场信息

市值 $ 13.70K$ 13.70K $ 13.70K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.86K$ 13.86K $ 13.86K 流通量 988.90M 988.90M 988.90M 总供应量 999,901,704.159356 999,901,704.159356 999,901,704.159356

The Most Valuable Currency 的当前市值为 $ 13.70K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ATTENTION 的流通量为 988.90M，总供应量是 999901704.159356，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.86K。