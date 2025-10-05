The Meerkat Meme（MEERKAT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00003375 $ 0.00003375 $ 0.00003375 24H最低价 $ 0.00003512 $ 0.00003512 $ 0.00003512 24H最高价 24H最低价 $ 0.00003375$ 0.00003375 $ 0.00003375 24H最高价 $ 0.00003512$ 0.00003512 $ 0.00003512 历史最高 $ 0.00208666$ 0.00208666 $ 0.00208666 最低价 $ 0.00002486$ 0.00002486 $ 0.00002486 涨跌幅（1H） +0.38% 涨跌幅（1D） +0.52% 漲跌幅（7D） +32.05% 漲跌幅（7D） +32.05%

The Meerkat Meme（MEERKAT）当前实时价格为 $0.00003512。过去 24 小时内，MEERKAT 的交易价格在 $ 0.00003375 至 $ 0.00003512 之间波动，市场活跃度显著。MEERKAT 的历史最高价为 $ 0.00208666，历史最低价为 $ 0.00002486。

从短期表现来看，MEERKAT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.38%，过去 24 小时内变动为 +0.52%，过去 7 天内累计变动为 +32.05%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

The Meerkat Meme（MEERKAT）市场信息

市值 $ 35.11K$ 35.11K $ 35.11K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 35.11K$ 35.11K $ 35.11K 流通量 999.48M 999.48M 999.48M 总供应量 999,482,631.15692 999,482,631.15692 999,482,631.15692

The Meerkat Meme 的当前市值为 $ 35.11K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MEERKAT 的流通量为 999.48M，总供应量是 999482631.15692，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 35.11K。