The Man from the Future 今日价格

The Man from the Future (HENRY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.02%。当前 HENRY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 HENRY。

The Man from the Future 目前市值在 $ 10,099.21 排名第 #-，流通供应量为 999.51M HENRY。过去 24 小时内，HENRY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0023663，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，HENRY 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 +5.20%。过去一天，总交易量达到 --。

The Man from the Future（HENRY）市场信息

市值 $ 10.10K$ 10.10K $ 10.10K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.10K$ 10.10K $ 10.10K 流通量 999.51M 999.51M 999.51M 总供应量 999,513,326.686603 999,513,326.686603 999,513,326.686603

The Man from the Future 的当前市值为 $ 10.10K, 它过去 24 小时的交易量为 --。HENRY 的流通量为 999.51M，总供应量是 999513326.686603，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.10K。