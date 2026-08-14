The Life of a Chud 今日价格

The Life of a Chud (CHUD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.33%。当前 CHUD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CHUD。

The Life of a Chud 目前市值在 $ 21,840 排名第 #-，流通供应量为 999.86M CHUD。过去 24 小时内，CHUD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00123478，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CHUD 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 -24.52%。过去一天，总交易量达到 --。

The Life of a Chud（CHUD）市场信息

市值 $ 21.84K$ 21.84K $ 21.84K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 21.84K$ 21.84K $ 21.84K 流通量 999.86M 999.86M 999.86M 总供应量 999,864,113.335418 999,864,113.335418 999,864,113.335418

The Life of a Chud 的当前市值为 $ 21.84K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CHUD 的流通量为 999.86M，总供应量是 999864113.335418，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.84K。