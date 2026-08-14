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The Life of a Chud 当前实时价格为 0 USD。CHUD 市值为 21,840 USD。追踪Malaysia的 CHUD 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！The Life of a Chud 当前实时价格为 0 USD。CHUD 市值为 21,840 USD。追踪Malaysia的 CHUD 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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The Life of a Chud 价格 (CHUD)

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1 CHUD 兑换为 USD 的实时价格：

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The Life of a Chud (CHUD) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 19:31:33 (UTC+8)

The Life of a Chud 今日价格

The Life of a Chud (CHUD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.33%。当前 CHUD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CHUD。

The Life of a Chud 目前市值在 $ 21,840 排名第 #-，流通供应量为 999.86M CHUD。过去 24 小时内，CHUD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00123478，而历史最低价为 $ 0

短期表现方面，CHUD 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 -24.52%。过去一天，总交易量达到 --

The Life of a Chud（CHUD）市场信息

$ 21.84K
$ 21.84K$ 21.84K

--
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$ 21.84K
$ 21.84K$ 21.84K

999.86M
999.86M 999.86M

999,864,113.335418
999,864,113.335418 999,864,113.335418

The Life of a Chud 的当前市值为 $ 21.84K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CHUD 的流通量为 999.86M，总供应量是 999864113.335418，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.84K

The Life of a Chud 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0
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24H最低价
$ 0
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24H最高价

$ 0
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$ 0
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$ 0.00123478
$ 0.00123478$ 0.00123478

$ 0
$ 0$ 0

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The Life of a Chud（CHUD）价格历史 USD

今天内，The Life of a Chud 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，The Life of a Chud 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，The Life of a Chud 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，The Life of a Chud 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-4.32%
30天$ 0-14.63%
60天$ 0-20.30%
90天$ 0--

The Life of a Chud 的价格预测

The Life of a Chud（CHUD）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，CHUD 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
The Life of a Chud (CHUD) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，The Life of a Chud 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

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免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
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The Life of a Chud (CHUD) 资源

官网

类别 :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

关于 The Life of a Chud

The Life of a Chud 的当前价格是多少？

The Life of a Chud (CHUD) 的实时价格为 ¥ CNY。此实时估值持续更新，并汇总了全球主要交易所的价格，以确保您看到的是准确的市场价格。

The Life of a Chud 在市场中的定位如何？

The Life of a Chud 目前的市场排名为第 8597 位，市值为 ¥149131.62025594560000。此排名受流动性深度、整体投资者需求和流通代币供应量的影响。

CHUD 的流通供应量是多少？

CHUD 的流通供应量为 999864113.335418 枚代币，代表公开市场上可购买的数量。这个数字在决定市场估值、稀缺性和长期通胀动态方面发挥着重要作用。

The Life of a Chud 的 24 小时价格区间是多少？

在过去的 24 小时内，The Life of a Chud 的交易价格在 ¥（24 小时最低价）和 ¥（24 小时最高价）之间波动。这种波动范围有助于交易者了解短期动能和市场不可预测性。

The Life of a Chud 距离其历史最高价和历史最低价分别有多远？

The Life of a Chud 的历史最高价为 ¥0.0084315358085914152000，而历史最低价 (ATL) 为 ¥。这些历史基准数据使交易者能够评估长期价格潜力和周期。

CHUD 今天的交易活跃度如何？

过去 24 小时的交易量为 ¥--，反映了当前的市场参与度。交易量越高，通常表明投资者兴趣越浓厚，市场流动性越强。

哪些因素影响了 The Life of a Chud 的近期趋势方向？

当前 24 小时价格变动为 -4.32%，其变化率受市场情绪、交易活动、宏观经济因素以及与 Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem 相关的生态系统更新的影响。交易量的突然增加也可能成为价格剧烈波动的催化剂。

人们还问：关于The Life of a Chud的其他问题

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