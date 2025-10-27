The Last Job（QUIT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00019502 $ 0.00019502 $ 0.00019502 24H最低价 $ 0.00024396 $ 0.00024396 $ 0.00024396 24H最高价 24H最低价 $ 0.00019502$ 0.00019502 $ 0.00019502 24H最高价 $ 0.00024396$ 0.00024396 $ 0.00024396 历史最高 $ 0.00073055$ 0.00073055 $ 0.00073055 最低价 $ 0.00008196$ 0.00008196 $ 0.00008196 涨跌幅（1H） +0.80% 涨跌幅（1D） +0.59% 漲跌幅（7D） -60.06% 漲跌幅（7D） -60.06%

The Last Job（QUIT）当前实时价格为 $0.00022375。过去 24 小时内，QUIT 的交易价格在 $ 0.00019502 至 $ 0.00024396 之间波动，市场活跃度显著。QUIT 的历史最高价为 $ 0.00073055，历史最低价为 $ 0.00008196。

从短期表现来看，QUIT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.80%，过去 24 小时内变动为 +0.59%，过去 7 天内累计变动为 -60.06%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

The Last Job（QUIT）市场信息

市值 $ 222.90K$ 222.90K $ 222.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 222.90K$ 222.90K $ 222.90K 流通量 989.80M 989.80M 989.80M 总供应量 989,799,856.702591 989,799,856.702591 989,799,856.702591

The Last Job 的当前市值为 $ 222.90K, 它过去 24 小时的交易量为 --。QUIT 的流通量为 989.80M，总供应量是 989799856.702591，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 222.90K。