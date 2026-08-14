The Invincible Game Token 今日价格

The Invincible Game Token (IGGT) 今日实时价格为 $ 0.01210479，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 IGGT 兑 USD 的汇率为 $ 0.01210479 每 IGGT。

The Invincible Game Token 目前市值在 $ 146,212 排名第 #-，流通供应量为 12.02M IGGT。过去 24 小时内，IGGT 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.063498，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，IGGT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 46.92K。

The Invincible Game Token（IGGT）市场信息

市值 $ 146.21K$ 146.21K $ 146.21K 成交量（24H） $ 46.92K$ 46.92K $ 46.92K 完全稀释市值 $ 12.10M$ 12.10M $ 12.10M 流通量 12.02M 12.02M 12.02M 总供应量 999,999,872.792214 999,999,872.792214 999,999,872.792214

The Invincible Game Token 的当前市值为 $ 146.21K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 46.92K。IGGT 的流通量为 12.02M，总供应量是 999999872.792214，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.10M。