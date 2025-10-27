the great extraction（TGE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001098 $ 0.00001098 $ 0.00001098 24H最低价 $ 0.00001135 $ 0.00001135 $ 0.00001135 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001098$ 0.00001098 $ 0.00001098 24H最高价 $ 0.00001135$ 0.00001135 $ 0.00001135 历史最高 $ 0.00047701$ 0.00047701 $ 0.00047701 最低价 $ 0.00000842$ 0.00000842 $ 0.00000842 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +2.24% 漲跌幅（7D） -5.19% 漲跌幅（7D） -5.19%

the great extraction（TGE）当前实时价格为 $0.00001129。过去 24 小时内，TGE 的交易价格在 $ 0.00001098 至 $ 0.00001135 之间波动，市场活跃度显著。TGE 的历史最高价为 $ 0.00047701，历史最低价为 $ 0.00000842。

从短期表现来看，TGE 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +2.24%，过去 7 天内累计变动为 -5.19%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

the great extraction（TGE）市场信息

市值 $ 11.28K$ 11.28K $ 11.28K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.28K$ 11.28K $ 11.28K 流通量 999.41M 999.41M 999.41M 总供应量 999,409,830.208939 999,409,830.208939 999,409,830.208939

the great extraction 的当前市值为 $ 11.28K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TGE 的流通量为 999.41M，总供应量是 999409830.208939，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.28K。