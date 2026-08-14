The Game Company 今日价格

The Game Company (GMRT) 今日实时价格为 $ 0.03442792，过去 24 小时内变化了 8,738.69%。当前 GMRT 兑 USD 的汇率为 $ 0.03442792 每 GMRT。

The Game Company 目前市值在 $ 8,124,981 排名第 #-，流通供应量为 236.00M GMRT。过去 24 小时内，GMRT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0.03995721（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.849855，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，GMRT 在过去一小时内波动了 -9.31%，过去7 天内波动了 +15,596.77%。过去一天，总交易量达到 $ 4.27K。

The Game Company（GMRT）市场信息

市值 $ 8.12M$ 8.12M $ 8.12M 成交量（24H） $ 4.27K$ 4.27K $ 4.27K 完全稀释市值 $ 34.43M$ 34.43M $ 34.43M 流通量 236.00M 236.00M 236.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

The Game Company 的当前市值为 $ 8.12M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.27K。GMRT 的流通量为 236.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.43M。