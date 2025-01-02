The First Meme 价格 (FIRST)
今天 The First Meme (FIRST) 的实时价格为 0.00140582 USD。目前其市值为 $ 1.41M USD。FIRST 兑换 USD 的价格为实时更新。
The First Meme 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.65K USD
- The First Meme 当天价格变化为 +8.54%
- 其循环供应量为 999.99M USD
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今天内，The First Meme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00011061。
在过去30天内，The First Meme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000530691。
在过去60天内，The First Meme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，The First Meme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00011061
|+8.54%
|30天
|$ -0.0000530691
|-3.77%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
The First Meme 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.95%
+8.54%
+0.21%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 FIRST 兑换 AUD
A$0.0022633702
|1 FIRST 兑换 GBP
￡0.001124656
|1 FIRST 兑换 EUR
€0.0013495872
|1 FIRST 兑换 USD
$0.00140582
|1 FIRST 兑换 MYR
RM0.0062840154
|1 FIRST 兑换 TRY
₺0.0496395042
|1 FIRST 兑换 JPY
¥0.220784031
|1 FIRST 兑换 RUB
₽0.1567208136
|1 FIRST 兑换 INR
₹0.120549065
|1 FIRST 兑换 IDR
Rp22.6745129546
|1 FIRST 兑换 PHP
₱0.0813829198
|1 FIRST 兑换 EGP
￡E.0.071345365
|1 FIRST 兑换 BRL
R$0.0087301422
|1 FIRST 兑换 CAD
C$0.0020243808
|1 FIRST 兑换 BDT
৳0.16799549
|1 FIRST 兑换 NGN
₦2.1728213338
|1 FIRST 兑换 UAH
₴0.0591990802
|1 FIRST 兑换 VES
Bs0.07169682
|1 FIRST 兑换 PKR
Rs0.391802034
|1 FIRST 兑换 KZT
₸0.7379570926
|1 FIRST 兑换 THB
฿0.0481774514
|1 FIRST 兑换 TWD
NT$0.0462374198
|1 FIRST 兑换 CHF
Fr0.001265238
|1 FIRST 兑换 HKD
HK$0.0109232214
|1 FIRST 兑换 MAD
.د.م0.0142128402