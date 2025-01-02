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The First Meme 价格 (FIRST)

USD

The First Meme (FIRST) 实时价格图表

$0.00140582
$0.00140582$0.00140582
+8.50%(1D)

今天 The First Meme (FIRST) 的价格

今天 The First Meme (FIRST) 的实时价格为 0.00140582 USD。目前其市值为 $ 1.41M USD。FIRST 兑换 USD 的价格为实时更新。
The First Meme 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.65K USD
- The First Meme 当天价格变化为 +8.54%
- 其循环供应量为 999.99M USD

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The First Meme (FIRST) 价格表现 USD

今天内，The First Meme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00011061
在过去30天内，The First Meme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000530691
在过去60天内，The First Meme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，The First Meme 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00011061+8.54%
30天$ -0.0000530691-3.77%
60天$ 0--
90天$ 0--

The First Meme (FIRST) 价格分析

The First Meme 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00127951
$ 0.00127951$ 0.00127951

$ 0.00142517
$ 0.00142517$ 0.00142517

$ 0.00193145
$ 0.00193145$ 0.00193145

-0.95%

+8.54%

+0.21%

The First Meme (FIRST) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

$ 3.65K
$ 3.65K$ 3.65K

999.99M
999.99M 999.99M

什么是The First Meme (FIRST)

The first recorded meme in history. It's a reminder to all the doubters and naysayers that memeing has been around for over a century. Now, StraightUp is setting the standard for how we associate values to the memes we all know and love. You can launch, trade and earn meme coins in a safe and fun way. $FIRST is our meme coin and governance token for the DAO. You can earn rewards by holding $FIRST and participate in the direction of StraightUp's future. Join us on our journey. There's only one direction we can go: StraightUp!

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The First Meme (FIRST) 资源

官网

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FIRST 兑换为当地货币

1 FIRST 兑换 AUD
A$0.0022633702
1 FIRST 兑换 GBP
0.001124656
1 FIRST 兑换 EUR
0.0013495872
1 FIRST 兑换 USD
$0.00140582
1 FIRST 兑换 MYR
RM0.0062840154
1 FIRST 兑换 TRY
0.0496395042
1 FIRST 兑换 JPY
¥0.220784031
1 FIRST 兑换 RUB
0.1567208136
1 FIRST 兑换 INR
0.120549065
1 FIRST 兑换 IDR
Rp22.6745129546
1 FIRST 兑换 PHP
0.0813829198
1 FIRST 兑换 EGP
￡E.0.071345365
1 FIRST 兑换 BRL
R$0.0087301422
1 FIRST 兑换 CAD
C$0.0020243808
1 FIRST 兑换 BDT
0.16799549
1 FIRST 兑换 NGN
2.1728213338
1 FIRST 兑换 UAH
0.0591990802
1 FIRST 兑换 VES
Bs0.07169682
1 FIRST 兑换 PKR
Rs0.391802034
1 FIRST 兑换 KZT
0.7379570926
1 FIRST 兑换 THB
฿0.0481774514
1 FIRST 兑换 TWD
NT$0.0462374198
1 FIRST 兑换 CHF
Fr0.001265238
1 FIRST 兑换 HKD
HK$0.0109232214
1 FIRST 兑换 MAD
.د.م0.0142128402