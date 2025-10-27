the face of sarcasm（KAPPA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00006475 $ 0.00006475 $ 0.00006475 24H最低价 $ 0.00006897 $ 0.00006897 $ 0.00006897 24H最高价 24H最低价 $ 0.00006475$ 0.00006475 $ 0.00006475 24H最高价 $ 0.00006897$ 0.00006897 $ 0.00006897 历史最高 $ 0.0059343$ 0.0059343 $ 0.0059343 最低价 $ 0.00005487$ 0.00005487 $ 0.00005487 涨跌幅（1H） +0.02% 涨跌幅（1D） +6.20% 漲跌幅（7D） +13.94% 漲跌幅（7D） +13.94%

the face of sarcasm（KAPPA）当前实时价格为 $0.00006895。过去 24 小时内，KAPPA 的交易价格在 $ 0.00006475 至 $ 0.00006897 之间波动，市场活跃度显著。KAPPA 的历史最高价为 $ 0.0059343，历史最低价为 $ 0.00005487。

从短期表现来看，KAPPA 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.02%，过去 24 小时内变动为 +6.20%，过去 7 天内累计变动为 +13.94%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

the face of sarcasm（KAPPA）市场信息

市值 $ 46.12K$ 46.12K $ 46.12K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 46.12K$ 46.12K $ 46.12K 流通量 668.81M 668.81M 668.81M 总供应量 668,811,307.035792 668,811,307.035792 668,811,307.035792

the face of sarcasm 的当前市值为 $ 46.12K, 它过去 24 小时的交易量为 --。KAPPA 的流通量为 668.81M，总供应量是 668811307.035792，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 46.12K。