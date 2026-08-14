The Duck 今日价格

The Duck (DUCK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 16.82%。当前 DUCK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DUCK。

The Duck 目前市值在 $ 10,914.31 排名第 #-，流通供应量为 999.83M DUCK。过去 24 小时内，DUCK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DUCK 在过去一小时内波动了 +1.12%，过去7 天内波动了 -3.07%。过去一天，总交易量达到 --。

The Duck（DUCK）市场信息

市值 $ 10.91K$ 10.91K $ 10.91K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.91K$ 10.91K $ 10.91K 流通量 999.83M 999.83M 999.83M 总供应量 999,829,991.93466 999,829,991.93466 999,829,991.93466

The Duck 的当前市值为 $ 10.91K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DUCK 的流通量为 999.83M，总供应量是 999829991.93466，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.91K。