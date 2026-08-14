The Digital Dinar 今日价格

The Digital Dinar (DINAR) 今日实时价格为 $ 0.130162，过去 24 小时内变化了 0.47%。当前 DINAR 兑 USD 的汇率为 $ 0.130162 每 DINAR。

The Digital Dinar 目前市值在 $ 2,633,384 排名第 #-，流通供应量为 20.24M DINAR。过去 24 小时内，DINAR 的交易价格在 $ 0.129783（低点）和 $ 0.132239（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.174264，而历史最低价为 $ 0.123239。

短期表现方面，DINAR 在过去一小时内波动了 -0.15%，过去7 天内波动了 -0.28%。过去一天，总交易量达到 $ 42.38。

The Digital Dinar（DINAR）市场信息

市值 $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M 成交量（24H） $ 42.38$ 42.38 $ 42.38 完全稀释市值 $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M 流通量 20.24M 20.24M 20.24M 总供应量 20,235,421.89286359 20,235,421.89286359 20,235,421.89286359

The Digital Dinar 的当前市值为 $ 2.63M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 42.38。DINAR 的流通量为 20.24M，总供应量是 20235421.89286359，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.63M。