The Cocktailbar 价格 (COC)

USD

The Cocktailbar (COC) 实时价格图表

$9.59
$9.59$9.59
+2.30%(1D)

今天 The Cocktailbar (COC) 的价格

今天 The Cocktailbar (COC) 的实时价格为 9.59 USD。目前其市值为 $ 479.78K USD。COC 兑换 USD 的价格为实时更新。
The Cocktailbar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 796.64 USD
- The Cocktailbar 当天价格变化为 +2.31%
- 其循环供应量为 50.00K USD

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The Cocktailbar (COC) 价格表现 USD

今天内，The Cocktailbar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.21665
在过去30天内，The Cocktailbar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -4.3667432060
在过去60天内，The Cocktailbar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.4642443550
在过去90天内，The Cocktailbar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.551967543217026

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.21665+2.31%
30天$ -4.3667432060-45.53%
60天$ -1.4642443550-15.26%
90天$ -0.551967543217026-5.44%

The Cocktailbar (COC) 价格分析

The Cocktailbar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 9.29
$ 9.29$ 9.29

$ 9.61
$ 9.61$ 9.61

$ 787.22
$ 787.22$ 787.22

-0.06%

+2.31%

-0.32%

The Cocktailbar (COC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 479.78K
$ 479.78K$ 479.78K

$ 796.64
$ 796.64$ 796.64

50.00K
50.00K 50.00K

什么是The Cocktailbar (COC)

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The Cocktailbar (COC) 资源

官网

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COC 兑换为当地货币

1 COC 兑换 AUD
A$15.4399
1 COC 兑换 GBP
7.672
1 COC 兑换 EUR
9.2064
1 COC 兑换 USD
$9.59
1 COC 兑换 MYR
RM42.8673
1 COC 兑换 TRY
338.6229
1 COC 兑换 JPY
¥1,506.1095
1 COC 兑换 RUB
1,069.285
1 COC 兑换 INR
822.3425
1 COC 兑换 IDR
Rp154,677.3977
1 COC 兑换 PHP
555.1651
1 COC 兑换 EGP
￡E.486.6925
1 COC 兑换 BRL
R$59.5539
1 COC 兑换 CAD
C$13.8096
1 COC 兑换 BDT
1,146.005
1 COC 兑换 NGN
14,822.2081
1 COC 兑换 UAH
403.8349
1 COC 兑换 VES
Bs489.09
1 COC 兑换 PKR
Rs2,672.733
1 COC 兑换 KZT
5,034.0787
1 COC 兑换 THB
฿328.6493
1 COC 兑换 TWD
NT$315.4151
1 COC 兑换 CHF
Fr8.631
1 COC 兑换 HKD
HK$74.5143
1 COC 兑换 MAD
.د.م96.9549