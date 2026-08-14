The cage is all I know 今日价格

The cage is all I know (CAGE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.92%。当前 CAGE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CAGE。

The cage is all I know 目前市值在 $ 17,501.73 排名第 #-，流通供应量为 981.38M CAGE。过去 24 小时内，CAGE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00193913，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CAGE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +8.38%。过去一天，总交易量达到 --。

The cage is all I know（CAGE）市场信息

市值 $ 17.50K$ 17.50K $ 17.50K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 17.50K$ 17.50K $ 17.50K 流通量 981.38M 981.38M 981.38M 总供应量 981,380,379.299876 981,380,379.299876 981,380,379.299876

The cage is all I know 的当前市值为 $ 17.50K, 它过去 24 小时的交易量为 --。CAGE 的流通量为 981.38M，总供应量是 981380379.299876，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 17.50K。