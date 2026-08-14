The Bull Cat 今日价格

The Bull Cat (BULLCAT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.92%。当前 BULLCAT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BULLCAT。

The Bull Cat 目前市值在 $ 24,797 排名第 #-，流通供应量为 999.88M BULLCAT。过去 24 小时内，BULLCAT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00210016，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BULLCAT 在过去一小时内波动了 +0.66%，过去7 天内波动了 -15.96%。过去一天，总交易量达到 --。

The Bull Cat（BULLCAT）市场信息

市值 $ 24.80K$ 24.80K $ 24.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 24.80K$ 24.80K $ 24.80K 流通量 999.88M 999.88M 999.88M 总供应量 999,876,145.580501 999,876,145.580501 999,876,145.580501

The Bull Cat 的当前市值为 $ 24.80K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BULLCAT 的流通量为 999.88M，总供应量是 999876145.580501，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 24.80K。