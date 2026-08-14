The Bubbleheads 今日价格

The Bubbleheads (BUBBLE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 BUBBLE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BUBBLE。

The Bubbleheads 目前市值在 $ 16,134.43 排名第 #-，流通供应量为 999.78M BUBBLE。过去 24 小时内，BUBBLE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00389035，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BUBBLE 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -1.88%。过去一天，总交易量达到 --。

The Bubbleheads（BUBBLE）市场信息

市值 $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K 流通量 999.78M 999.78M 999.78M 总供应量 999,782,641.46479 999,782,641.46479 999,782,641.46479

The Bubbleheads 的当前市值为 $ 16.13K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BUBBLE 的流通量为 999.78M，总供应量是 999782641.46479，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.13K。