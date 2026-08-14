The Blue Whale 今日价格

The Blue Whale (BLUEWHALE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,12%。当前 BLUEWHALE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BLUEWHALE。

The Blue Whale 目前市值在 $ 14 559,86 排名第 #-，流通供应量为 932,49M BLUEWHALE。过去 24 小时内，BLUEWHALE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,00247714，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BLUEWHALE 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +3,96%。过去一天，总交易量达到 --。

The Blue Whale（BLUEWHALE）市场信息

市值 $ 14,56K$ 14,56K $ 14,56K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14,56K$ 14,56K $ 14,56K 流通量 932,49M 932,49M 932,49M 总供应量 932 488 556,133301 932 488 556,133301 932 488 556,133301

The Blue Whale 的当前市值为 $ 14,56K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BLUEWHALE 的流通量为 932,49M，总供应量是 932488556.133301，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14,56K。