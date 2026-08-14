The Black Whale 今日价格

The Black Whale (BLACKWHALE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.97%。当前 BLACKWHALE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BLACKWHALE。

The Black Whale 目前市值在 $ 27,625 排名第 #-，流通供应量为 984.74M BLACKWHALE。过去 24 小时内，BLACKWHALE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00835945，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BLACKWHALE 在过去一小时内波动了 -0.22%，过去7 天内波动了 +7.53%。过去一天，总交易量达到 --。

The Black Whale（BLACKWHALE）市场信息

市值 $ 27.63K$ 27.63K $ 27.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 27.63K$ 27.63K $ 27.63K 流通量 984.74M 984.74M 984.74M 总供应量 984,735,153.078253 984,735,153.078253 984,735,153.078253

The Black Whale 的当前市值为 $ 27.63K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BLACKWHALE 的流通量为 984.74M，总供应量是 984735153.078253，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.63K。