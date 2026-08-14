The Black Calf 今日价格

The Black Calf (BABYANSEM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.44%。当前 BABYANSEM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BABYANSEM。

The Black Calf 目前市值在 $ 75,630 排名第 #-，流通供应量为 999.90M BABYANSEM。过去 24 小时内，BABYANSEM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0034959，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BABYANSEM 在过去一小时内波动了 -1.43%，过去7 天内波动了 +2.36%。过去一天，总交易量达到 --。

The Black Calf（BABYANSEM）市场信息

市值 $ 75.63K$ 75.63K $ 75.63K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 75.63K$ 75.63K $ 75.63K 流通量 999.90M 999.90M 999.90M 总供应量 999,897,771.979511 999,897,771.979511 999,897,771.979511

The Black Calf 的当前市值为 $ 75.63K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BABYANSEM 的流通量为 999.90M，总供应量是 999897771.979511，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 75.63K。