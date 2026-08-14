The Black Bear 今日价格

The Black Bear (BLACKBEAR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 5.95%。当前 BLACKBEAR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BLACKBEAR。

The Black Bear 目前市值在 $ 787,988 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M BLACKBEAR。过去 24 小时内，BLACKBEAR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00208504，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BLACKBEAR 在过去一小时内波动了 +0.26%，过去7 天内波动了 -18.08%。过去一天，总交易量达到 $ 7.31K。

The Black Bear（BLACKBEAR）市场信息

市值 $ 787.99K$ 787.99K $ 787.99K 成交量（24H） $ 7.31K$ 7.31K $ 7.31K 完全稀释市值 $ 787.99K$ 787.99K $ 787.99K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,995,079.338373 999,995,079.338373 999,995,079.338373

The Black Bear 的当前市值为 $ 787.99K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.31K。BLACKBEAR 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999995079.338373，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 787.99K。