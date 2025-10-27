The Bitcoin Mascot（BITTY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00329168 $ 0.00329168 $ 0.00329168 24H最低价 $ 0.00408707 $ 0.00408707 $ 0.00408707 24H最高价 24H最低价 $ 0.00329168$ 0.00329168 $ 0.00329168 24H最高价 $ 0.00408707$ 0.00408707 $ 0.00408707 历史最高 $ 0.0200771$ 0.0200771 $ 0.0200771 最低价 $ 0.00002153$ 0.00002153 $ 0.00002153 涨跌幅（1H） +2.47% 涨跌幅（1D） -1.98% 漲跌幅（7D） -22.66% 漲跌幅（7D） -22.66%

The Bitcoin Mascot（BITTY）当前实时价格为 $0.00367489。过去 24 小时内，BITTY 的交易价格在 $ 0.00329168 至 $ 0.00408707 之间波动，市场活跃度显著。BITTY 的历史最高价为 $ 0.0200771，历史最低价为 $ 0.00002153。

从短期表现来看，BITTY 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.47%，过去 24 小时内变动为 -1.98%，过去 7 天内累计变动为 -22.66%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

The Bitcoin Mascot（BITTY）市场信息

市值 $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.63M$ 3.63M $ 3.63M 流通量 999.35M 999.35M 999.35M 总供应量 999,346,451.489327 999,346,451.489327 999,346,451.489327

The Bitcoin Mascot 的当前市值为 $ 3.63M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BITTY 的流通量为 999.35M，总供应量是 999346451.489327，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.63M。