The Bitcoin Bull 今日价格

The Bitcoin Bull (TBB) 今日实时价格为 $ 0,01434886，过去 24 小时内变化了 1,97%。当前 TBB 兑 USD 的汇率为 $ 0,01434886 每 TBB。

The Bitcoin Bull 目前市值在 $ 14 347 545 排名第 #-，流通供应量为 1000,00M TBB。过去 24 小时内，TBB 的交易价格在 $ 0,01330269（低点）和 $ 0,01668784（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,04763176，而历史最低价为 $ 0,00470707。

短期表现方面，TBB 在过去一小时内波动了 -4,59%，过去7 天内波动了 -16,50%。过去一天，总交易量达到 $ 146,45K。

The Bitcoin Bull（TBB）市场信息

市值 $ 14,35M$ 14,35M $ 14,35M 成交量（24H） $ 146,45K$ 146,45K $ 146,45K 完全稀释市值 $ 14,35M$ 14,35M $ 14,35M 流通量 1000,00M 1000,00M 1000,00M 总供应量 999 998 836,0 999 998 836,0 999 998 836,0

The Bitcoin Bull 的当前市值为 $ 14,35M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 146,45K。TBB 的流通量为 1000,00M，总供应量是 999998836.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14,35M。