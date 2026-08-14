The Big Trout 今日价格

The Big Trout (BIGTROUT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 6.19%。当前 BIGTROUT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BIGTROUT。

The Big Trout 目前市值在 $ 19,056.91 排名第 #-，流通供应量为 945.94M BIGTROUT。过去 24 小时内，BIGTROUT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 51.71，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BIGTROUT 在过去一小时内波动了 -0.04%，过去7 天内波动了 +11.66%。过去一天，总交易量达到 --。

The Big Trout（BIGTROUT）市场信息

市值 $ 19.06K$ 19.06K $ 19.06K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 19.96K$ 19.96K $ 19.96K 流通量 945.94M 945.94M 945.94M 总供应量 990,942,541.912648 990,942,541.912648 990,942,541.912648

The Big Trout 的当前市值为 $ 19.06K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BIGTROUT 的流通量为 945.94M，总供应量是 990942541.912648，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.96K。