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The Big Grift 价格 (GRIFT)

USD

The Big Grift (GRIFT) 实时价格图表

$0.435938
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0.00%(1D)

今天 The Big Grift (GRIFT) 的价格

今天 The Big Grift (GRIFT) 的实时价格为 0.435938 USD。目前其市值为 $ 43.59K USD。GRIFT 兑换 USD 的价格为实时更新。
The Big Grift 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.16 USD
- The Big Grift 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 100.00K USD

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The Big Grift (GRIFT) 价格表现 USD

今天内，The Big Grift 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，The Big Grift 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0370665875
在过去60天内，The Big Grift 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1025760806
在过去90天内，The Big Grift 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2264999452589577

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0370665875-8.50%
60天$ -0.1025760806-23.52%
90天$ -0.2264999452589577-34.19%

The Big Grift (GRIFT) 价格分析

The Big Grift 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 64.2
$ 64.2$ 64.2

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The Big Grift (GRIFT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 43.59K
$ 43.59K$ 43.59K

$ 2.16
$ 2.16$ 2.16

100.00K
100.00K 100.00K

什么是The Big Grift (GRIFT)

Everything is 100% fake n ghey. Let's celebrate it all falling apart. PS: Meme magic is real, fggtz!

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The Big Grift (GRIFT) 资源

白皮书
官网

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GRIFT 兑换为当地货币

1 GRIFT 兑换 AUD
A$0.70186018
1 GRIFT 兑换 GBP
0.35310978
1 GRIFT 兑换 EUR
0.42285986
1 GRIFT 兑换 USD
$0.435938
1 GRIFT 兑换 MYR
RM1.95736162
1 GRIFT 兑换 TRY
15.44092396
1 GRIFT 兑换 JPY
¥68.86512586
1 GRIFT 兑换 RUB
44.34797274
1 GRIFT 兑换 INR
37.49938676
1 GRIFT 兑换 IDR
Rp7,031.25708014
1 GRIFT 兑换 PHP
25.49801362
1 GRIFT 兑换 EGP
￡E.22.0366659
1 GRIFT 兑换 BRL
R$2.6374249
1 GRIFT 兑换 CAD
C$0.62775072
1 GRIFT 兑换 BDT
53.17571724
1 GRIFT 兑换 NGN
674.82330524
1 GRIFT 兑换 UAH
18.47941182
1 GRIFT 兑换 VES
Bs23.104714
1 GRIFT 兑换 PKR
Rs121.56567068
1 GRIFT 兑换 KZT
229.19876288
1 GRIFT 兑换 THB
฿15.07037666
1 GRIFT 兑换 TWD
NT$14.3641571
1 GRIFT 兑换 CHF
Fr0.39670358
1 GRIFT 兑换 HKD
HK$3.39159764
1 GRIFT 兑换 MAD
.د.م4.38553628