The Big Grift 价格 (GRIFT)
今天 The Big Grift (GRIFT) 的实时价格为 0.435938 USD。目前其市值为 $ 43.59K USD。GRIFT 兑换 USD 的价格为实时更新。
The Big Grift 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.16 USD
- The Big Grift 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 100.00K USD
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今天内，The Big Grift 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，The Big Grift 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0370665875。
在过去60天内，The Big Grift 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1025760806。
在过去90天内，The Big Grift 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2264999452589577。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0370665875
|-8.50%
|60天
|$ -0.1025760806
|-23.52%
|90天
|$ -0.2264999452589577
|-34.19%
The Big Grift 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
+0.60%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Everything is 100% fake n ghey. Let's celebrate it all falling apart. PS: Meme magic is real, fggtz!
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|1 GRIFT 兑换 AUD
A$0.70186018
|1 GRIFT 兑换 GBP
￡0.35310978
|1 GRIFT 兑换 EUR
€0.42285986
|1 GRIFT 兑换 USD
$0.435938
|1 GRIFT 兑换 MYR
RM1.95736162
|1 GRIFT 兑换 TRY
₺15.44092396
|1 GRIFT 兑换 JPY
¥68.86512586
|1 GRIFT 兑换 RUB
₽44.34797274
|1 GRIFT 兑换 INR
₹37.49938676
|1 GRIFT 兑换 IDR
Rp7,031.25708014
|1 GRIFT 兑换 PHP
₱25.49801362
|1 GRIFT 兑换 EGP
￡E.22.0366659
|1 GRIFT 兑换 BRL
R$2.6374249
|1 GRIFT 兑换 CAD
C$0.62775072
|1 GRIFT 兑换 BDT
৳53.17571724
|1 GRIFT 兑换 NGN
₦674.82330524
|1 GRIFT 兑换 UAH
₴18.47941182
|1 GRIFT 兑换 VES
Bs23.104714
|1 GRIFT 兑换 PKR
Rs121.56567068
|1 GRIFT 兑换 KZT
₸229.19876288
|1 GRIFT 兑换 THB
฿15.07037666
|1 GRIFT 兑换 TWD
NT$14.3641571
|1 GRIFT 兑换 CHF
Fr0.39670358
|1 GRIFT 兑换 HKD
HK$3.39159764
|1 GRIFT 兑换 MAD
.د.م4.38553628