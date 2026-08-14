The Audit Oracle 今日价格

The Audit Oracle (AUDIT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 AUDIT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AUDIT。

The Audit Oracle 目前市值在 $ 68,963 排名第 #-，流通供应量为 407.37M AUDIT。过去 24 小时内，AUDIT 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AUDIT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -1.41%。过去一天，总交易量达到 $ 3.12。

The Audit Oracle（AUDIT）市场信息

市值 $ 68.96K$ 68.96K $ 68.96K 成交量（24H） $ 3.12$ 3.12 $ 3.12 完全稀释市值 $ 169.29K$ 169.29K $ 169.29K 流通量 407.37M 407.37M 407.37M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

The Audit Oracle 的当前市值为 $ 68.96K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.12。AUDIT 的流通量为 407.37M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 169.29K。