The Arena 价格 (ARENA)
今天 The Arena (ARENA) 的实时价格为 0.00789384 USD。目前其市值为 $ 10.21M USD。ARENA 兑换 USD 的价格为实时更新。
The Arena 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 130.25K USD
- The Arena 当天价格变化为 +8.12%
- 其循环供应量为 1.29B USD
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今天内，The Arena 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00059284。
在过去30天内，The Arena 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0044124426。
在过去60天内，The Arena 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0011762413。
在过去90天内，The Arena 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00059284
|+8.12%
|30天
|$ -0.0044124426
|-55.89%
|60天
|$ +0.0011762413
|+14.90%
|90天
|$ 0
|--
The Arena 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.21%
+8.12%
-14.10%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The Arena is a next gen social finance application on Avalanche that redefines how creators connect, engage, and monetize their content, with our target users being content creators that are crypto-curious and have a desire to better monetize than they can on current web2 social platforms. Our platform is a solution to the growing creator economy. As a true SocialFi app, we combine the best aspects of social networks with the financialization offered by cryptocurrency to allow creators to monetize to a greater extent than they could elsewhere. Creators earn more on The Arena, and users are able to find up and coming content creators and support them.
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|1 ARENA 兑换 AUD
A$0.0127090824
|1 ARENA 兑换 GBP
￡0.006315072
|1 ARENA 兑换 EUR
€0.0075780864
|1 ARENA 兑换 USD
$0.00789384
|1 ARENA 兑换 MYR
RM0.0352854648
|1 ARENA 兑换 TRY
₺0.2787314904
|1 ARENA 兑换 JPY
¥1.239727572
|1 ARENA 兑换 RUB
₽0.88016316
|1 ARENA 兑换 INR
₹0.67689678
|1 ARENA 兑换 IDR
Rp127.3199821752
|1 ARENA 兑换 PHP
₱0.4569743976
|1 ARENA 兑换 EGP
￡E.0.40061238
|1 ARENA 兑换 BRL
R$0.0490207464
|1 ARENA 兑换 CAD
C$0.0113671296
|1 ARENA 兑换 BDT
৳0.94331388
|1 ARENA 兑换 NGN
₦12.2006401656
|1 ARENA 兑换 UAH
₴0.3324096024
|1 ARENA 兑换 VES
Bs0.40258584
|1 ARENA 兑换 PKR
Rs2.200013208
|1 ARENA 兑换 KZT
₸4.1437134312
|1 ARENA 兑换 THB
฿0.2705218968
|1 ARENA 兑换 TWD
NT$0.2596283976
|1 ARENA 兑换 CHF
Fr0.007104456
|1 ARENA 兑换 HKD
HK$0.0613351368
|1 ARENA 兑换 MAD
.د.م0.0798067224