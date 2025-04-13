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The AntiShifty 价格 ($ANTY)

USD

The AntiShifty ($ANTY) 实时价格图表

$0.00242575
$0.00242575$0.00242575
-4.00%(1D)

今天 The AntiShifty ($ANTY) 的价格

今天 The AntiShifty ($ANTY) 的实时价格为 0.00243709 USD。目前其市值为 $ 2.45M USD。$ANTY 兑换 USD 的价格为实时更新。
The AntiShifty 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- The AntiShifty 当天价格变化为 -3.22%
- 其循环供应量为 999.91M USD

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The AntiShifty ($ANTY) 价格表现 USD

今天内，The AntiShifty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，The AntiShifty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0011982586
在过去60天内，The AntiShifty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，The AntiShifty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-3.22%
30天$ +0.0011982586+49.17%
60天$ 0--
90天$ 0--

The AntiShifty ($ANTY) 价格分析

The AntiShifty 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00243373
$ 0.00243373$ 0.00243373

$ 0.00263127
$ 0.00263127$ 0.00263127

$ 0.00350201
$ 0.00350201$ 0.00350201

-0.89%

-3.22%

-20.06%

The AntiShifty ($ANTY) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

--
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999.91M
999.91M 999.91M

什么是The AntiShifty ($ANTY)

$ANTY isn’t just a token—it’s a movement. Built on the Solana blockchain, $ANTY is the first anti-corruption meme coin dedicated to exposing financial fraud, political deception, and elite manipulation. 🔍 What Makes $ANTY Different? ✅ No Shifties Allowed – The first crypto project that calls out corruption instead of enabling it. ✅ Community-Driven – A decentralized army exposing fraud, one meme at a time. ✅ Viral & Unstoppable – Fueled by high-energy engagement, savage humor, and real-world impact. ✅ Solana-Powered – Lightning-fast transactions, low fees, and built for mass adoption. 💥 Join the $ANTY Revolution – If you’re tired of the lies, the frauds, and the rigged system, you’re already one of us.

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The AntiShifty ($ANTY) 资源

官网

大家还在问：关于 The AntiShifty ($ANTY) 的其他问题

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$ANTY 兑换为当地货币

1 $ANTY 兑换 VND
62.48942469
1 $ANTY 兑换 AUD
A$0.0038749731
1 $ANTY 兑换 GBP
0.0018521884
1 $ANTY 兑换 EUR
0.0021446392
1 $ANTY 兑换 USD
$0.00243709
1 $ANTY 兑换 MYR
RM0.0107719378
1 $ANTY 兑换 TRY
0.0927556454
1 $ANTY 兑换 JPY
¥0.3497467859
1 $ANTY 兑换 RUB
0.2027171462
1 $ANTY 兑换 INR
0.2094922564
1 $ANTY 兑换 IDR
Rp40.6181504194
1 $ANTY 兑换 KRW
3.4617644905
1 $ANTY 兑换 PHP
0.1393528062
1 $ANTY 兑换 EGP
￡E.0.1249739752
1 $ANTY 兑换 BRL
R$0.0142813474
1 $ANTY 兑换 CAD
C$0.0033631842
1 $ANTY 兑换 BDT
0.2954971625
1 $ANTY 兑换 NGN
3.8745344238
1 $ANTY 兑换 UAH
0.1006761879
1 $ANTY 兑换 VES
Bs0.17303339
1 $ANTY 兑换 PKR
Rs0.6818734111
1 $ANTY 兑换 KZT
1.2568560548
1 $ANTY 兑换 THB
฿0.0815694023
1 $ANTY 兑换 TWD
NT$0.0788886033
1 $ANTY 兑换 AED
د.إ0.0089441203
1 $ANTY 兑换 CHF
Fr0.0019740429
1 $ANTY 兑换 HKD
HK$0.0188874475
1 $ANTY 兑换 MAD
.د.م0.0226161952
1 $ANTY 兑换 MXN
$0.049472927