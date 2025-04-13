The AntiShifty 价格 ($ANTY)
今天 The AntiShifty ($ANTY) 的实时价格为 0.00243709 USD。目前其市值为 $ 2.45M USD。$ANTY 兑换 USD 的价格为实时更新。
The AntiShifty 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- The AntiShifty 当天价格变化为 -3.22%
- 其循环供应量为 999.91M USD
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今天内，The AntiShifty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，The AntiShifty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0011982586。
在过去60天内，The AntiShifty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，The AntiShifty 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-3.22%
|30天
|$ +0.0011982586
|+49.17%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
The AntiShifty 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.89%
-3.22%
-20.06%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$ANTY isn’t just a token—it’s a movement. Built on the Solana blockchain, $ANTY is the first anti-corruption meme coin dedicated to exposing financial fraud, political deception, and elite manipulation. 🔍 What Makes $ANTY Different? ✅ No Shifties Allowed – The first crypto project that calls out corruption instead of enabling it. ✅ Community-Driven – A decentralized army exposing fraud, one meme at a time. ✅ Viral & Unstoppable – Fueled by high-energy engagement, savage humor, and real-world impact. ✅ Solana-Powered – Lightning-fast transactions, low fees, and built for mass adoption. 💥 Join the $ANTY Revolution – If you’re tired of the lies, the frauds, and the rigged system, you’re already one of us.
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|1 $ANTY 兑换 VND
₫62.48942469
|1 $ANTY 兑换 AUD
A$0.0038749731
|1 $ANTY 兑换 GBP
￡0.0018521884
|1 $ANTY 兑换 EUR
€0.0021446392
|1 $ANTY 兑换 USD
$0.00243709
|1 $ANTY 兑换 MYR
RM0.0107719378
|1 $ANTY 兑换 TRY
₺0.0927556454
|1 $ANTY 兑换 JPY
¥0.3497467859
|1 $ANTY 兑换 RUB
₽0.2027171462
|1 $ANTY 兑换 INR
₹0.2094922564
|1 $ANTY 兑换 IDR
Rp40.6181504194
|1 $ANTY 兑换 KRW
₩3.4617644905
|1 $ANTY 兑换 PHP
₱0.1393528062
|1 $ANTY 兑换 EGP
￡E.0.1249739752
|1 $ANTY 兑换 BRL
R$0.0142813474
|1 $ANTY 兑换 CAD
C$0.0033631842
|1 $ANTY 兑换 BDT
৳0.2954971625
|1 $ANTY 兑换 NGN
₦3.8745344238
|1 $ANTY 兑换 UAH
₴0.1006761879
|1 $ANTY 兑换 VES
Bs0.17303339
|1 $ANTY 兑换 PKR
Rs0.6818734111
|1 $ANTY 兑换 KZT
₸1.2568560548
|1 $ANTY 兑换 THB
฿0.0815694023
|1 $ANTY 兑换 TWD
NT$0.0788886033
|1 $ANTY 兑换 AED
د.إ0.0089441203
|1 $ANTY 兑换 CHF
Fr0.0019740429
|1 $ANTY 兑换 HKD
HK$0.0188874475
|1 $ANTY 兑换 MAD
.د.م0.0226161952
|1 $ANTY 兑换 MXN
$0.049472927