The American Dream 今日价格

The American Dream (DREAM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,42%。当前 DREAM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DREAM。

The American Dream 目前市值在 $ 13 217,64 排名第 #-，流通供应量为 999,92M DREAM。过去 24 小时内，DREAM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,00178757，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DREAM 在过去一小时内波动了 -0,00%，过去7 天内波动了 -15,64%。过去一天，总交易量达到 --。

The American Dream（DREAM）市场信息

市值 $ 13,22K$ 13,22K $ 13,22K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13,22K$ 13,22K $ 13,22K 流通量 999,92M 999,92M 999,92M 总供应量 999 922 399,836763 999 922 399,836763 999 922 399,836763

The American Dream 的当前市值为 $ 13,22K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DREAM 的流通量为 999,92M，总供应量是 999922399.836763，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13,22K。