The Amazing Digital Circus（TADC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +4.17% 涨跌幅（1D） -4.22% 漲跌幅（7D） -13.39% 漲跌幅（7D） -13.39%

The Amazing Digital Circus（TADC）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，TADC 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。TADC 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，TADC 在过去 1 小时内的价格变动为 +4.17%，过去 24 小时内变动为 -4.22%，过去 7 天内累计变动为 -13.39%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

The Amazing Digital Circus（TADC）市场信息

市值 $ 29.56K$ 29.56K $ 29.56K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 29.56K$ 29.56K $ 29.56K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,957,200.965208 999,957,200.965208 999,957,200.965208

The Amazing Digital Circus 的当前市值为 $ 29.56K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TADC 的流通量为 999.96M，总供应量是 999957200.965208，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 29.56K。