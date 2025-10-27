Tharwa USD（THUSD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 1.085$ 1.085 $ 1.085 最低价 $ 0.873839$ 0.873839 $ 0.873839 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -0.03% 漲跌幅（7D） -0.03%

Tharwa USD（THUSD）当前实时价格为 $0.999523。过去 24 小时内，THUSD 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。THUSD 的历史最高价为 $ 1.085，历史最低价为 $ 0.873839。

从短期表现来看，THUSD 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 -0.03%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Tharwa USD（THUSD）市场信息

市值 $ 679.18K$ 679.18K $ 679.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M 流通量 679.50K 679.50K 679.50K 总供应量 3,582,210.0 3,582,210.0 3,582,210.0

Tharwa USD 的当前市值为 $ 679.18K, 它过去 24 小时的交易量为 --。THUSD 的流通量为 679.50K，总供应量是 3582210.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.58M。