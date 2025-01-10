Thales AI 价格 (THALES)
今天 Thales AI (THALES) 的实时价格为 0.02014503 USD。目前其市值为 $ 19.66M USD。THALES 兑换 USD 的价格为实时更新。
Thales AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.65M USD
- Thales AI 当天价格变化为 +130.29%
- 其循环供应量为 999.81M USD
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今天内，Thales AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01139737。
在过去30天内，Thales AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0975713669。
在过去60天内，Thales AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Thales AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01139737
|+130.29%
|30天
|$ +0.0975713669
|+484.34%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Thales AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-4.37%
+130.29%
+105.94%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Thales is an AI-powered agent fine-tuned to access and analyze various data sources. Leveraging these insights, Thales generates data-driven content for social media platforms, functioning like a human Key Opinion Leader (KOL). Furthermore, Thales is one of the first AI agents capable of autonomously transacting on-chain, navigating DeFi ecosystems, and executing strategic operations. Built on open-source and decentralized technology, Thales embodies the principles of transparency and innovation.
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|1 THALES 兑换 AUD
A$0.0324334983
|1 THALES 兑换 GBP
￡0.0163174743
|1 THALES 兑换 EUR
€0.0195406791
|1 THALES 兑换 USD
$0.02014503
|1 THALES 兑换 MYR
RM0.0904511847
|1 THALES 兑换 TRY
₺0.7135369626
|1 THALES 兑换 JPY
¥3.1823103891
|1 THALES 兑换 RUB
₽2.0493539019
|1 THALES 兑换 INR
₹1.7328754806
|1 THALES 兑换 IDR
Rp324.9197932209
|1 THALES 兑换 PHP
₱1.1782828047
|1 THALES 兑换 EGP
￡E.1.0183312665
|1 THALES 兑换 BRL
R$0.1218774315
|1 THALES 兑换 CAD
C$0.0290088432
|1 THALES 兑换 BDT
৳2.4572907594
|1 THALES 兑换 NGN
₦31.1841035394
|1 THALES 兑换 UAH
₴0.8539478217
|1 THALES 兑换 VES
Bs1.06768659
|1 THALES 兑换 PKR
Rs5.6176430658
|1 THALES 兑换 KZT
₸10.5914509728
|1 THALES 兑换 THB
฿0.6964136871
|1 THALES 兑换 TWD
NT$0.6637787385
|1 THALES 兑换 CHF
Fr0.0183319773
|1 THALES 兑换 HKD
HK$0.1567283334
|1 THALES 兑换 MAD
.د.م0.2026590018