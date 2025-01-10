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Thales AI 价格 (THALES)

USD

Thales AI (THALES) 实时价格图表

$0.02014231
$0.02014231$0.02014231
+130.20%(1D)

今天 Thales AI (THALES) 的价格

今天 Thales AI (THALES) 的实时价格为 0.02014503 USD。目前其市值为 $ 19.66M USD。THALES 兑换 USD 的价格为实时更新。
Thales AI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.65M USD
- Thales AI 当天价格变化为 +130.29%
- 其循环供应量为 999.81M USD

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Thales AI (THALES) 价格表现 USD

今天内，Thales AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01139737
在过去30天内，Thales AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0975713669
在过去60天内，Thales AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Thales AI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.01139737+130.29%
30天$ +0.0975713669+484.34%
60天$ 0--
90天$ 0--

Thales AI (THALES) 价格分析

Thales AI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00872201
$ 0.00872201$ 0.00872201

$ 0.02154405
$ 0.02154405$ 0.02154405

$ 0.02154405
$ 0.02154405$ 0.02154405

-4.37%

+130.29%

+105.94%

Thales AI (THALES) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 19.66M
$ 19.66M$ 19.66M

$ 5.65M
$ 5.65M$ 5.65M

999.81M
999.81M 999.81M

什么是Thales AI (THALES)

Thales is an AI-powered agent fine-tuned to access and analyze various data sources. Leveraging these insights, Thales generates data-driven content for social media platforms, functioning like a human Key Opinion Leader (KOL). Furthermore, Thales is one of the first AI agents capable of autonomously transacting on-chain, navigating DeFi ecosystems, and executing strategic operations. Built on open-source and decentralized technology, Thales embodies the principles of transparency and innovation.

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Thales AI (THALES) 资源

官网

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THALES 兑换为当地货币

1 THALES 兑换 AUD
A$0.0324334983
1 THALES 兑换 GBP
0.0163174743
1 THALES 兑换 EUR
0.0195406791
1 THALES 兑换 USD
$0.02014503
1 THALES 兑换 MYR
RM0.0904511847
1 THALES 兑换 TRY
0.7135369626
1 THALES 兑换 JPY
¥3.1823103891
1 THALES 兑换 RUB
2.0493539019
1 THALES 兑换 INR
1.7328754806
1 THALES 兑换 IDR
Rp324.9197932209
1 THALES 兑换 PHP
1.1782828047
1 THALES 兑换 EGP
￡E.1.0183312665
1 THALES 兑换 BRL
R$0.1218774315
1 THALES 兑换 CAD
C$0.0290088432
1 THALES 兑换 BDT
2.4572907594
1 THALES 兑换 NGN
31.1841035394
1 THALES 兑换 UAH
0.8539478217
1 THALES 兑换 VES
Bs1.06768659
1 THALES 兑换 PKR
Rs5.6176430658
1 THALES 兑换 KZT
10.5914509728
1 THALES 兑换 THB
฿0.6964136871
1 THALES 兑换 TWD
NT$0.6637787385
1 THALES 兑换 CHF
Fr0.0183319773
1 THALES 兑换 HKD
HK$0.1567283334
1 THALES 兑换 MAD
.د.م0.2026590018