Thales 价格 (THALES)
今天 Thales (THALES) 的实时价格为 0.203414 USD。目前其市值为 $ 12.04M USD。THALES 兑换 USD 的价格为实时更新。
Thales 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 13.95K USD
- Thales 当天价格变化为 +5.28%
- 其循环供应量为 59.08M USD
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今天内，Thales 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01019494。
在过去30天内，Thales 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0687551728。
在过去60天内，Thales 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0501653300。
在过去90天内，Thales 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00425354185746042。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01019494
|+5.28%
|30天
|$ -0.0687551728
|-33.80%
|60天
|$ -0.0501653300
|-24.66%
|90天
|$ -0.00425354185746042
|-2.04%
Thales 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.02%
+5.28%
+8.32%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Thales is an Ethereum protocol that acts as the liquidity & settlement layer for prediction markets in the likes of sports markets, digital options and similar. This building block is the foundation of novel on-chain initiatives, from a platform for AMM-based positional markets to immersive gamified experiences, and much more.
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|1 THALES 兑换 AUD
A$0.32749654
|1 THALES 兑换 GBP
￡0.1627312
|1 THALES 兑换 EUR
€0.19527744
|1 THALES 兑换 USD
$0.203414
|1 THALES 兑换 MYR
RM0.90926058
|1 THALES 兑换 TRY
₺7.18254834
|1 THALES 兑换 JPY
¥31.9461687
|1 THALES 兑换 RUB
₽22.680661
|1 THALES 兑换 INR
₹17.4427505
|1 THALES 兑换 IDR
Rp3,280.87050842
|1 THALES 兑换 PHP
₱11.77563646
|1 THALES 兑换 EGP
￡E.10.3232605
|1 THALES 兑换 BRL
R$1.26320094
|1 THALES 兑换 CAD
C$0.29291616
|1 THALES 兑换 BDT
৳24.307973
|1 THALES 兑换 NGN
₦314.39464426
|1 THALES 兑换 UAH
₴8.56576354
|1 THALES 兑换 VES
Bs10.374114
|1 THALES 兑换 PKR
Rs56.6914818
|1 THALES 兑换 KZT
₸106.77811102
|1 THALES 兑换 THB
฿6.97099778
|1 THALES 兑换 TWD
NT$6.69028646
|1 THALES 兑换 CHF
Fr0.1830726
|1 THALES 兑换 HKD
HK$1.58052678
|1 THALES 兑换 MAD
.د.م2.05651554