Thala APT 价格 (THAPT)
今天 Thala APT (THAPT) 的实时价格为 9.35 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。THAPT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Thala APT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.99M USD
- Thala APT 当天价格变化为 +7.02%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Thala APT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.613327。
在过去30天内，Thala APT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.1127094350。
在过去60天内，Thala APT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.3073060450。
在过去90天内，Thala APT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.539882912163863。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.613327
|+7.02%
|30天
|$ -3.1127094350
|-33.29%
|60天
|$ -2.3073060450
|-24.67%
|90天
|$ -0.539882912163863
|-5.45%
Thala APT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.21%
+7.02%
+6.56%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
thAPT is a liquid staking token that's loosely pegged to APT
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|1 THAPT 兑换 AUD
A$15.0535
|1 THAPT 兑换 GBP
￡7.667
|1 THAPT 兑换 EUR
€9.0695
|1 THAPT 兑换 USD
$9.35
|1 THAPT 兑换 MYR
RM42.075
|1 THAPT 兑换 TRY
₺331.4575
|1 THAPT 兑换 JPY
¥1,460.9375
|1 THAPT 兑换 RUB
₽956.692
|1 THAPT 兑换 INR
₹809.523
|1 THAPT 兑换 IDR
Rp153,278.664
|1 THAPT 兑换 PHP
₱547.6295
|1 THAPT 兑换 EGP
￡E.470.9595
|1 THAPT 兑换 BRL
R$56.3805
|1 THAPT 兑换 CAD
C$13.3705
|1 THAPT 兑换 BDT
৳1,136.773
|1 THAPT 兑换 NGN
₦14,541.12
|1 THAPT 兑换 UAH
₴394.383
|1 THAPT 兑换 VES
Bs504.9
|1 THAPT 兑换 PKR
Rs2,608.7435
|1 THAPT 兑换 KZT
₸4,960.175
|1 THAPT 兑换 THB
฿323.7905
|1 THAPT 兑换 TWD
NT$307.8955
|1 THAPT 兑换 CHF
Fr8.5085
|1 THAPT 兑换 HKD
HK$72.743
|1 THAPT 兑换 MAD
.د.م93.9675