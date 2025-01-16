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Thala APT 价格 (THAPT)

USD

Thala APT (THAPT) 实时价格图表

$9.32
$9.32$9.32
+6.70%(1D)

今天 Thala APT (THAPT) 的价格

今天 Thala APT (THAPT) 的实时价格为 9.35 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。THAPT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Thala APT 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.99M USD
- Thala APT 当天价格变化为 +7.02%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Thala APT (THAPT) 价格表现 USD

今天内，Thala APT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.613327
在过去30天内，Thala APT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -3.1127094350
在过去60天内，Thala APT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.3073060450
在过去90天内，Thala APT 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.539882912163863

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.613327+7.02%
30天$ -3.1127094350-33.29%
60天$ -2.3073060450-24.67%
90天$ -0.539882912163863-5.45%

Thala APT (THAPT) 价格分析

Thala APT 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 8.74
$ 8.74$ 8.74

$ 9.44
$ 9.44$ 9.44

$ 19.21
$ 19.21$ 19.21

+1.21%

+7.02%

+6.56%

Thala APT (THAPT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.99M
$ 4.99M$ 4.99M

0.00
0.00 0.00

什么是Thala APT (THAPT)

thAPT is a liquid staking token that's loosely pegged to APT

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Thala APT (THAPT) 资源

官网

大家还在问：关于 Thala APT (THAPT) 的其他问题

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THAPT 兑换为当地货币

1 THAPT 兑换 AUD
A$15.0535
1 THAPT 兑换 GBP
7.667
1 THAPT 兑换 EUR
9.0695
1 THAPT 兑换 USD
$9.35
1 THAPT 兑换 MYR
RM42.075
1 THAPT 兑换 TRY
331.4575
1 THAPT 兑换 JPY
¥1,460.9375
1 THAPT 兑换 RUB
956.692
1 THAPT 兑换 INR
809.523
1 THAPT 兑换 IDR
Rp153,278.664
1 THAPT 兑换 PHP
547.6295
1 THAPT 兑换 EGP
￡E.470.9595
1 THAPT 兑换 BRL
R$56.3805
1 THAPT 兑换 CAD
C$13.3705
1 THAPT 兑换 BDT
1,136.773
1 THAPT 兑换 NGN
14,541.12
1 THAPT 兑换 UAH
394.383
1 THAPT 兑换 VES
Bs504.9
1 THAPT 兑换 PKR
Rs2,608.7435
1 THAPT 兑换 KZT
4,960.175
1 THAPT 兑换 THB
฿323.7905
1 THAPT 兑换 TWD
NT$307.8955
1 THAPT 兑换 CHF
Fr8.5085
1 THAPT 兑换 HKD
HK$72.743
1 THAPT 兑换 MAD
.د.م93.9675