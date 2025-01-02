tGOLD 价格 (TXAU)
今天 tGOLD (TXAU) 的实时价格为 47.92 USD。目前其市值为 $ 4.48M USD。TXAU 兑换 USD 的价格为实时更新。
tGOLD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.19 USD
- tGOLD 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 93.40K USD
在获取 MEXC 上从 TXAU兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 TXAU 价格信息的首选平台。
今天内，tGOLD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，tGOLD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -6.1520127280。
在过去60天内，tGOLD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -19.2191402240。
在过去90天内，tGOLD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -34.84044815735672。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -6.1520127280
|-12.83%
|60天
|$ -19.2191402240
|-40.10%
|90天
|$ -34.84044815735672
|-42.09%
tGOLD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
--
--
+63.95%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
tGOLD (TXAU) is a gold-backed token. Each tGOLD token is 1:1 backed by, and redeemable for 1 gram of 99.99% LBMA-accredited gold, held in fully insured and audited vaults. 50% of the rewards generated by tGOLD transactional fees are distributed to the holders of AurusX (AX).
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 TXAU 兑换 AUD
A$77.1512
|1 TXAU 兑换 GBP
￡38.336
|1 TXAU 兑换 EUR
€46.0032
|1 TXAU 兑换 USD
$47.92
|1 TXAU 兑换 MYR
RM214.2024
|1 TXAU 兑换 TRY
₺1,692.0552
|1 TXAU 兑换 JPY
¥7,525.836
|1 TXAU 兑换 RUB
₽5,343.08
|1 TXAU 兑换 INR
₹4,109.14
|1 TXAU 兑换 IDR
Rp772,903.1176
|1 TXAU 兑换 PHP
₱2,774.0888
|1 TXAU 兑换 EGP
￡E.2,431.94
|1 TXAU 兑换 BRL
R$297.5832
|1 TXAU 兑换 CAD
C$69.0048
|1 TXAU 兑换 BDT
৳5,726.44
|1 TXAU 兑换 NGN
₦74,064.6728
|1 TXAU 兑换 UAH
₴2,017.9112
|1 TXAU 兑换 VES
Bs2,443.92
|1 TXAU 兑换 PKR
Rs13,355.304
|1 TXAU 兑换 KZT
₸25,154.6456
|1 TXAU 兑换 THB
฿1,642.2184
|1 TXAU 兑换 TWD
NT$1,576.0888
|1 TXAU 兑换 CHF
Fr43.128
|1 TXAU 兑换 HKD
HK$372.3384
|1 TXAU 兑换 MAD
.د.م484.4712