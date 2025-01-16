Tezos Domains 图标

Tezos Domains 价格 (TED)

USD

Tezos Domains (TED) 实时价格图表

$0.01084962
$0.01084962$0.01084962
+1.10%(1D)

今天 Tezos Domains (TED) 的价格

今天 Tezos Domains (TED) 的实时价格为 0.01084962 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。TED 兑换 USD 的价格为实时更新。
Tezos Domains 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 62.51K USD
- Tezos Domains 当天价格变化为 +1.14%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 TED兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 TED 价格信息的首选平台。

Tezos Domains (TED) 价格表现 USD

今天内，Tezos Domains 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00012207
在过去30天内，Tezos Domains 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0023228689
在过去60天内，Tezos Domains 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0004881992
在过去90天内，Tezos Domains 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0013791314474735

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00012207+1.14%
30天$ -0.0023228689-21.40%
60天$ +0.0004881992+4.50%
90天$ -0.0013791314474735-11.27%

Tezos Domains (TED) 价格分析

Tezos Domains 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01068739
$ 0.01068739$ 0.01068739

$ 0.01100204
$ 0.01100204$ 0.01100204

$ 0.079937
$ 0.079937$ 0.079937

+0.52%

+1.14%

+0.31%

Tezos Domains (TED) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 62.51K
$ 62.51K$ 62.51K

0.00
0.00 0.00

什么是Tezos Domains (TED)

Tezos Domains DAO Governance Token

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Tezos Domains (TED) 资源

官网

大家还在问：关于 Tezos Domains (TED) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

TED 兑换为当地货币

1 TED 兑换 AUD
A$0.0174678882
1 TED 兑换 GBP
0.0088966884
1 TED 兑换 EUR
0.0105241314
1 TED 兑换 USD
$0.01084962
1 TED 兑换 MYR
RM0.04882329
1 TED 兑换 TRY
0.384619029
1 TED 兑换 JPY
¥1.695253125
1 TED 兑换 RUB
1.1101331184
1 TED 兑换 INR
0.9393600996
1 TED 兑换 IDR
Rp177.8625944928
1 TED 兑换 PHP
0.6354622434
1 TED 兑换 EGP
￡E.0.5464953594
1 TED 兑换 BRL
R$0.0654232086
1 TED 兑换 CAD
C$0.0155149566
1 TED 兑换 BDT
1.3190967996
1 TED 兑换 NGN
16.873329024
1 TED 兑换 UAH
0.4576369716
1 TED 兑换 VES
Bs0.58587948
1 TED 兑换 PKR
Rs3.0271524762
1 TED 兑换 KZT
5.75572341
1 TED 兑换 THB
฿0.3757223406
1 TED 兑换 TWD
NT$0.3572779866
1 TED 兑换 CHF
Fr0.0098731542
1 TED 兑换 HKD
HK$0.0844100436
1 TED 兑换 MAD
.د.م0.109038681