TEXITcoin 价格 (TXC)
今天 TEXITcoin (TXC) 的实时价格为 1.01 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。TXC 兑换 USD 的价格为实时更新。
TEXITcoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- TEXITcoin 当天价格变化为 -1.46%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，TEXITcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.014984813054497。
在过去30天内，TEXITcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，TEXITcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，TEXITcoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.014984813054497
|-1.46%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
TEXITcoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.51%
-1.46%
-0.55%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
TEXITcoin (TXC) is a decentralized, proof-of-work cryptocurrency designed to enable financial sovereignty and community-driven economic independence. Forked from Litecoin, it uses the Scrypt hashing algorithm and supports merged mining for robust network security. TEXITcoin focuses on fast, low-cost peer-to-peer transactions without intermediaries, with a capped supply of 353 million coins distributed over 138 years. Built as a Layer 1 blockchain, TEXITcoin also supports custom Layer 2 tokens, allowing communities to issue their own cryptocurrencies anchored to the TEXITcoin network. Mined exclusively in Texas, the project emphasizes local control, transparency, and practical real-world use as a medium of exchange for goods and services.
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|1 TXC 兑换 VND
₫26,578.15
|1 TXC 兑换 AUD
A$1.5554
|1 TXC 兑换 GBP
￡0.7373
|1 TXC 兑换 EUR
€0.8787
|1 TXC 兑换 USD
$1.01
|1 TXC 兑换 MYR
RM4.2824
|1 TXC 兑换 TRY
₺39.5415
|1 TXC 兑换 JPY
¥144.2785
|1 TXC 兑换 RUB
₽79.4567
|1 TXC 兑换 INR
₹86.4257
|1 TXC 兑换 IDR
Rp16,557.3744
|1 TXC 兑换 KRW
₩1,387.3562
|1 TXC 兑换 PHP
₱56.1964
|1 TXC 兑换 EGP
￡E.50.1768
|1 TXC 兑换 BRL
R$5.7267
|1 TXC 兑换 CAD
C$1.3837
|1 TXC 兑换 BDT
৳123.1089
|1 TXC 兑换 NGN
₦1,595.5677
|1 TXC 兑换 UAH
₴41.9857
|1 TXC 兑换 VES
Bs96.96
|1 TXC 兑换 PKR
Rs284.1029
|1 TXC 兑换 KZT
₸515.302
|1 TXC 兑换 THB
฿32.8553
|1 TXC 兑换 TWD
NT$30.2899
|1 TXC 兑换 AED
د.إ3.7067
|1 TXC 兑换 CHF
Fr0.8181
|1 TXC 兑换 HKD
HK$7.9184
|1 TXC 兑换 MAD
.د.م9.2718
|1 TXC 兑换 MXN
$19.4021