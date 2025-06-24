Tether Gold Tokens 价格 (XAUT0)
今天 Tether Gold Tokens (XAUT0) 的实时价格为 3,320.49 USD。目前其市值为 $ 2.60M USD。XAUT0 兑换 USD 的价格为实时更新。
Tether Gold Tokens 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Tether Gold Tokens 当天价格变化为 -1.32%
- 其循环供应量为 779.98 USD
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今天内，Tether Gold Tokens 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -44.615259245205。
在过去30天内，Tether Gold Tokens 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Tether Gold Tokens 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Tether Gold Tokens 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -44.615259245205
|-1.32%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Tether Gold Tokens 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.24%
-1.32%
-1.67%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 XAUT0 兑换 VND
₫87,378,694.35
|1 XAUT0 兑换 AUD
A$5,080.3497
|1 XAUT0 兑换 GBP
￡2,423.9577
|1 XAUT0 兑换 EUR
€2,855.6214
|1 XAUT0 兑换 USD
$3,320.49
|1 XAUT0 兑换 MYR
RM14,078.8776
|1 XAUT0 兑换 TRY
₺131,624.2236
|1 XAUT0 兑换 JPY
¥481,570.6647
|1 XAUT0 兑换 RUB
₽261,156.5385
|1 XAUT0 兑换 INR
₹285,661.7547
|1 XAUT0 兑换 IDR
Rp54,434,253.5856
|1 XAUT0 兑换 KRW
₩4,517,659.4646
|1 XAUT0 兑换 PHP
₱189,002.2908
|1 XAUT0 兑换 EGP
￡E.166,157.3196
|1 XAUT0 兑换 BRL
R$18,229.4901
|1 XAUT0 兑换 CAD
C$4,549.0713
|1 XAUT0 兑换 BDT
৳405,763.878
|1 XAUT0 兑换 NGN
₦5,148,021.2862
|1 XAUT0 兑换 UAH
₴139,028.9163
|1 XAUT0 兑换 VES
Bs342,010.47
|1 XAUT0 兑换 PKR
Rs941,690.964
|1 XAUT0 兑换 KZT
₸1,733,030.1408
|1 XAUT0 兑换 THB
฿108,480.4083
|1 XAUT0 兑换 TWD
NT$97,987.6599
|1 XAUT0 兑换 AED
د.إ12,186.1983
|1 XAUT0 兑换 CHF
Fr2,689.5969
|1 XAUT0 兑换 HKD
HK$26,032.6416
|1 XAUT0 兑换 MAD
.د.م30,050.4345
|1 XAUT0 兑换 MXN
$63,188.9247