testibull 今日价格

testibull (TESTIBULL) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.91%。当前 TESTIBULL 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TESTIBULL。

testibull 目前市值在 $ 26,903 排名第 #-，流通供应量为 999.78M TESTIBULL。过去 24 小时内，TESTIBULL 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00551229，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TESTIBULL 在过去一小时内波动了 -0.28%，过去7 天内波动了 -15.63%。过去一天，总交易量达到 --。

testibull（TESTIBULL）市场信息

市值 $ 26.90K$ 26.90K $ 26.90K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 26.90K$ 26.90K $ 26.90K 流通量 999.78M 999.78M 999.78M 总供应量 999,783,680.442967 999,783,680.442967 999,783,680.442967

testibull 的当前市值为 $ 26.90K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TESTIBULL 的流通量为 999.78M，总供应量是 999783680.442967，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 26.90K。