Terrace 今日价格

Terrace (TRC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 27.58%。当前 TRC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TRC。

Terrace 目前市值在 $ 18,623.27 排名第 #-，流通供应量为 270.13M TRC。过去 24 小时内，TRC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.02722563，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TRC 在过去一小时内波动了 -20.88%，过去7 天内波动了 -97.57%。过去一天，总交易量达到 --。

Terrace（TRC）市场信息

市值 $ 18.62K$ 18.62K $ 18.62K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 68.94K$ 68.94K $ 68.94K 流通量 270.13M 270.13M 270.13M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Terrace 的当前市值为 $ 18.62K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TRC 的流通量为 270.13M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 68.94K。