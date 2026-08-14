TensorUSD 今日价格

TensorUSD (SN113) 今日实时价格为 $ 0.54938，过去 24 小时内变化了 1.86%。当前 SN113 兑 USD 的汇率为 $ 0.54938 每 SN113。

TensorUSD 目前市值在 $ 796,353 排名第 #-，流通供应量为 1.45M SN113。过去 24 小时内，SN113 的交易价格在 $ 0.52752（低点）和 $ 0.561105（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2.31，而历史最低价为 $ 0.00815424。

短期表现方面，SN113 在过去一小时内波动了 -0.26%，过去7 天内波动了 +5.72%。过去一天，总交易量达到 $ 10.49K。

TensorUSD（SN113）市场信息

市值 $ 796.35K$ 796.35K $ 796.35K 成交量（24H） $ 10.49K$ 10.49K $ 10.49K 完全稀释市值 $ 796.35K$ 796.35K $ 796.35K 流通量 1.45M 1.45M 1.45M 总供应量 1,449,545.904834997 1,449,545.904834997 1,449,545.904834997

TensorUSD 的当前市值为 $ 796.35K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.49K。SN113 的流通量为 1.45M，总供应量是 1449545.904834997，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 796.35K。