Tensorplex Staked TAO 价格 (STTAO)
今天 Tensorplex Staked TAO (STTAO) 的实时价格为 579.87 USD。目前其市值为 $ 22.97M USD。STTAO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Tensorplex Staked TAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 314.18K USD
- Tensorplex Staked TAO 当天价格变化为 +19.27%
- 其循环供应量为 39.26K USD
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今天内，Tensorplex Staked TAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +93.69。
在过去30天内，Tensorplex Staked TAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -90.7148628000。
在过去60天内，Tensorplex Staked TAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +132.9696997650。
在过去90天内，Tensorplex Staked TAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +9.0369166802119。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +93.69
|+19.27%
|30天
|$ -90.7148628000
|-15.64%
|60天
|$ +132.9696997650
|+22.93%
|90天
|$ +9.0369166802119
|+1.58%
Tensorplex Staked TAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.47%
+19.27%
+9.03%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Tensorplex Staked TAO (stTAO) is a reward bearing Bittensor (TAO) LST by Tensorplex Labs. stTAO is a ERC20 token that allow investors to get exposure to the TAO ecosystem and enjoy staking rewards.
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|1 STTAO 兑换 AUD
A$933.5907
|1 STTAO 兑换 GBP
￡463.896
|1 STTAO 兑换 EUR
€556.6752
|1 STTAO 兑换 USD
$579.87
|1 STTAO 兑换 MYR
RM2,592.0189
|1 STTAO 兑换 TRY
₺20,475.2097
|1 STTAO 兑换 JPY
¥91,068.5835
|1 STTAO 兑换 RUB
₽64,655.505
|1 STTAO 兑换 INR
₹49,723.8525
|1 STTAO 兑换 IDR
Rp9,352,740.6261
|1 STTAO 兑换 PHP
₱33,568.6743
|1 STTAO 兑换 EGP
￡E.29,428.4025
|1 STTAO 兑换 BRL
R$3,600.9927
|1 STTAO 兑换 CAD
C$835.0128
|1 STTAO 兑换 BDT
৳69,294.465
|1 STTAO 兑换 NGN
₦896,241.2733
|1 STTAO 兑换 UAH
₴24,418.3257
|1 STTAO 兑换 VES
Bs29,573.37
|1 STTAO 兑换 PKR
Rs161,609.769
|1 STTAO 兑换 KZT
₸304,391.1591
|1 STTAO 兑换 THB
฿19,872.1449
|1 STTAO 兑换 TWD
NT$19,071.9243
|1 STTAO 兑换 CHF
Fr521.883
|1 STTAO 兑换 HKD
HK$4,505.5899
|1 STTAO 兑换 MAD
.د.م5,862.4857