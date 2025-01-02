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Tensorplex Staked TAO 价格 (STTAO)

USD

Tensorplex Staked TAO (STTAO) 实时价格图表

$584.8
$584.8$584.8
+20.20%(1D)

今天 Tensorplex Staked TAO (STTAO) 的价格

今天 Tensorplex Staked TAO (STTAO) 的实时价格为 579.87 USD。目前其市值为 $ 22.97M USD。STTAO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Tensorplex Staked TAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 314.18K USD
- Tensorplex Staked TAO 当天价格变化为 +19.27%
- 其循环供应量为 39.26K USD

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Tensorplex Staked TAO (STTAO) 价格表现 USD

今天内，Tensorplex Staked TAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +93.69
在过去30天内，Tensorplex Staked TAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -90.7148628000
在过去60天内，Tensorplex Staked TAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +132.9696997650
在过去90天内，Tensorplex Staked TAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +9.0369166802119

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +93.69+19.27%
30天$ -90.7148628000-15.64%
60天$ +132.9696997650+22.93%
90天$ +9.0369166802119+1.58%

Tensorplex Staked TAO (STTAO) 价格分析

Tensorplex Staked TAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 484.59
$ 484.59$ 484.59

$ 586.24
$ 586.24$ 586.24

$ 822.97
$ 822.97$ 822.97

-0.47%

+19.27%

+9.03%

Tensorplex Staked TAO (STTAO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 22.97M
$ 22.97M$ 22.97M

$ 314.18K
$ 314.18K$ 314.18K

39.26K
39.26K 39.26K

什么是Tensorplex Staked TAO (STTAO)

Tensorplex Staked TAO (stTAO) is a reward bearing Bittensor (TAO) LST by Tensorplex Labs. stTAO is a ERC20 token that allow investors to get exposure to the TAO ecosystem and enjoy staking rewards.

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Tensorplex Staked TAO (STTAO) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Tensorplex Staked TAO (STTAO) 的其他问题

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STTAO 兑换为当地货币

1 STTAO 兑换 AUD
A$933.5907
1 STTAO 兑换 GBP
463.896
1 STTAO 兑换 EUR
556.6752
1 STTAO 兑换 USD
$579.87
1 STTAO 兑换 MYR
RM2,592.0189
1 STTAO 兑换 TRY
20,475.2097
1 STTAO 兑换 JPY
¥91,068.5835
1 STTAO 兑换 RUB
64,655.505
1 STTAO 兑换 INR
49,723.8525
1 STTAO 兑换 IDR
Rp9,352,740.6261
1 STTAO 兑换 PHP
33,568.6743
1 STTAO 兑换 EGP
￡E.29,428.4025
1 STTAO 兑换 BRL
R$3,600.9927
1 STTAO 兑换 CAD
C$835.0128
1 STTAO 兑换 BDT
69,294.465
1 STTAO 兑换 NGN
896,241.2733
1 STTAO 兑换 UAH
24,418.3257
1 STTAO 兑换 VES
Bs29,573.37
1 STTAO 兑换 PKR
Rs161,609.769
1 STTAO 兑换 KZT
304,391.1591
1 STTAO 兑换 THB
฿19,872.1449
1 STTAO 兑换 TWD
NT$19,071.9243
1 STTAO 兑换 CHF
Fr521.883
1 STTAO 兑换 HKD
HK$4,505.5899
1 STTAO 兑换 MAD
.د.م5,862.4857