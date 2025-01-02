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Tenset 价格 (10SET)

USD

Tenset (10SET) 实时价格图表

$0.1891
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-2.10%(1D)

今天 Tenset (10SET) 的价格

今天 Tenset (10SET) 的实时价格为 0.189211 USD。目前其市值为 $ 31.66M USD。10SET 兑换 USD 的价格为实时更新。
Tenset 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.36M USD
- Tenset 当天价格变化为 -2.13%
- 其循环供应量为 167.31M USD

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Tenset (10SET) 价格表现 USD

今天内，Tenset 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0041288501419143
在过去30天内，Tenset 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0458047665
在过去60天内，Tenset 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0509645315
在过去90天内，Tenset 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1028948649762747

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0041288501419143-2.13%
30天$ -0.0458047665-24.20%
60天$ -0.0509645315-26.93%
90天$ -0.1028948649762747-35.22%

Tenset (10SET) 价格分析

Tenset 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.189167
$ 0.189167$ 0.189167

$ 0.199506
$ 0.199506$ 0.199506

$ 6.48
$ 6.48$ 6.48

-2.04%

-2.13%

-17.33%

Tenset (10SET) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 31.66M
$ 31.66M$ 31.66M

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

167.31M
167.31M 167.31M

什么是Tenset (10SET)

10set token has been launched in January 2021, using Ethereum erc20 protocol. It's a new generation etf 2.0 deflationary token with a smart staking system, that bridges cryptocurrencies with the stock market. Tenset adds a 2% transaction fee to every transfer. Half of the fee is burned creating a deflationary effect and another half is automatically distributed to all token holders. No need to freeze it or hold it any special wallet.

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Tenset (10SET) 资源

官网

大家还在问：关于 Tenset (10SET) 的其他问题

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10SET 兑换为当地货币

1 10SET 兑换 AUD
A$0.30462971
1 10SET 兑换 GBP
0.1513688
1 10SET 兑换 EUR
0.18164256
1 10SET 兑换 USD
$0.189211
1 10SET 兑换 MYR
RM0.84577317
1 10SET 兑换 TRY
6.68104041
1 10SET 兑换 JPY
¥29.71558755
1 10SET 兑换 RUB
21.0970265
1 10SET 兑换 INR
16.22484325
1 10SET 兑换 IDR
Rp3,051.78989533
1 10SET 兑换 PHP
10.95342479
1 10SET 兑换 EGP
￡E.9.60245825
1 10SET 兑换 BRL
R$1.17500031
1 10SET 兑换 CAD
C$0.27246384
1 10SET 兑换 BDT
22.6107145
1 10SET 兑换 NGN
292.44262949
1 10SET 兑换 UAH
7.96767521
1 10SET 兑换 VES
Bs9.649761
1 10SET 兑换 PKR
Rs52.7331057
1 10SET 兑换 KZT
99.32253023
1 10SET 兑换 THB
฿6.48426097
1 10SET 兑换 TWD
NT$6.22314979
1 10SET 兑换 CHF
Fr0.1702899
1 10SET 兑换 HKD
HK$1.47016947
1 10SET 兑换 MAD
.د.م1.91292321