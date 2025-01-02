Tenset 价格 (10SET)
今天 Tenset (10SET) 的实时价格为 0.189211 USD。目前其市值为 $ 31.66M USD。10SET 兑换 USD 的价格为实时更新。
Tenset 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.36M USD
- Tenset 当天价格变化为 -2.13%
- 其循环供应量为 167.31M USD
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今天内，Tenset 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0041288501419143。
在过去30天内，Tenset 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0458047665。
在过去60天内，Tenset 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0509645315。
在过去90天内，Tenset 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1028948649762747。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0041288501419143
|-2.13%
|30天
|$ -0.0458047665
|-24.20%
|60天
|$ -0.0509645315
|-26.93%
|90天
|$ -0.1028948649762747
|-35.22%
Tenset 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.04%
-2.13%
-17.33%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
10set token has been launched in January 2021, using Ethereum erc20 protocol. It's a new generation etf 2.0 deflationary token with a smart staking system, that bridges cryptocurrencies with the stock market. Tenset adds a 2% transaction fee to every transfer. Half of the fee is burned creating a deflationary effect and another half is automatically distributed to all token holders. No need to freeze it or hold it any special wallet.
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|1 10SET 兑换 AUD
A$0.30462971
|1 10SET 兑换 GBP
￡0.1513688
|1 10SET 兑换 EUR
€0.18164256
|1 10SET 兑换 USD
$0.189211
|1 10SET 兑换 MYR
RM0.84577317
|1 10SET 兑换 TRY
₺6.68104041
|1 10SET 兑换 JPY
¥29.71558755
|1 10SET 兑换 RUB
₽21.0970265
|1 10SET 兑换 INR
₹16.22484325
|1 10SET 兑换 IDR
Rp3,051.78989533
|1 10SET 兑换 PHP
₱10.95342479
|1 10SET 兑换 EGP
￡E.9.60245825
|1 10SET 兑换 BRL
R$1.17500031
|1 10SET 兑换 CAD
C$0.27246384
|1 10SET 兑换 BDT
৳22.6107145
|1 10SET 兑换 NGN
₦292.44262949
|1 10SET 兑换 UAH
₴7.96767521
|1 10SET 兑换 VES
Bs9.649761
|1 10SET 兑换 PKR
Rs52.7331057
|1 10SET 兑换 KZT
₸99.32253023
|1 10SET 兑换 THB
฿6.48426097
|1 10SET 兑换 TWD
NT$6.22314979
|1 10SET 兑换 CHF
Fr0.1702899
|1 10SET 兑换 HKD
HK$1.47016947
|1 10SET 兑换 MAD
.د.م1.91292321