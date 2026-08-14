Tenbin Mexican Peso 今日价格

Tenbin Mexican Peso (TMXN) 今日实时价格为 $ 0.058211，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 TMXN 兑 USD 的汇率为 $ 0.058211 每 TMXN。

Tenbin Mexican Peso 目前市值在 $ 524,411 排名第 #-，流通供应量为 9.01M TMXN。过去 24 小时内，TMXN 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.098098，而历史最低价为 $ 0.04051022。

短期表现方面，TMXN 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +4.60%。过去一天，总交易量达到 $ 1.77。

Tenbin Mexican Peso（TMXN）市场信息

市值 $ 524.41K$ 524.41K $ 524.41K 成交量（24H） $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 完全稀释市值 $ 524.41K$ 524.41K $ 524.41K 流通量 9.01M 9.01M 9.01M 总供应量 9,014,174.160413187 9,014,174.160413187 9,014,174.160413187

Tenbin Mexican Peso 的当前市值为 $ 524.41K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.77。TMXN 的流通量为 9.01M，总供应量是 9014174.160413187，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 524.41K。