Tenbin Gold 今日价格

Tenbin Gold (TGLD) 今日实时价格为 $ 4,422.53，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 TGLD 兑 USD 的汇率为 $ 4,422.53 每 TGLD。

Tenbin Gold 目前市值在 $ 618,172 排名第 #-，流通供应量为 139.78 TGLD。过去 24 小时内，TGLD 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 7,070.21，而历史最低价为 $ 3,503.62。

短期表现方面，TGLD 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +4.76%。过去一天，总交易量达到 $ 4.89。

Tenbin Gold（TGLD）市场信息

市值 $ 618.17K$ 618.17K $ 618.17K 成交量（24H） $ 4.89$ 4.89 $ 4.89 完全稀释市值 $ 618.17K$ 618.17K $ 618.17K 流通量 139.78 139.78 139.78 总供应量 139.7779617457141 139.7779617457141 139.7779617457141

Tenbin Gold 的当前市值为 $ 618.17K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.89。TGLD 的流通量为 139.78，总供应量是 139.7779617457141，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 618.17K。