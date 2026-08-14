Tenbin Brazilian Real 今日价格

Tenbin Brazilian Real (TBRL) 今日实时价格为 $ 0.192824，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 TBRL 兑 USD 的汇率为 $ 0.192824 每 TBRL。

Tenbin Brazilian Real 目前市值在 $ 1,545,270 排名第 #-，流通供应量为 8.02M TBRL。过去 24 小时内，TBRL 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.201685，而历史最低价为 $ 0.190728。

短期表现方面，TBRL 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.77%。过去一天，总交易量达到 $ 3.00。

Tenbin Brazilian Real（TBRL）市场信息

市值 $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M 成交量（24H） $ 3.00$ 3.00 $ 3.00 完全稀释市值 $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M 流通量 8.02M 8.02M 8.02M 总供应量 8,016,039.223326363 8,016,039.223326363 8,016,039.223326363

Tenbin Brazilian Real 的当前市值为 $ 1.55M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.00。TBRL 的流通量为 8.02M，总供应量是 8016039.223326363，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.55M。