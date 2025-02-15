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Temtum 价格 (TEM)

USD

Temtum (TEM) 实时价格图表

$0.05426
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-25.70%(1D)

今天 Temtum (TEM) 的价格

今天 Temtum (TEM) 的实时价格为 0.054261 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。TEM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Temtum 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 38.22K USD
- Temtum 当天价格变化为 -25.70%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Temtum (TEM) 价格表现 USD

今天内，Temtum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01877412952047878
在过去30天内，Temtum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008035728
在过去60天内，Temtum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0292483773
在过去90天内，Temtum 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.01877412952047878-25.70%
30天$ -0.0008035728-1.48%
60天$ -0.0292483773-53.90%
90天$ 0--

Temtum (TEM) 价格分析

Temtum 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.04737217
$ 0.04737217$ 0.04737217

$ 0.080819
$ 0.080819$ 0.080819

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

-0.09%

-25.70%

+23.23%

Temtum (TEM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 38.22K
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什么是Temtum (TEM)

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Temtum (TEM) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Temtum (TEM) 的其他问题

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TEM 兑换为当地货币

1 TEM 兑换 AUD
A$0.08518977
1 TEM 兑换 GBP
0.04286619
1 TEM 兑换 EUR
0.05154795
1 TEM 兑换 USD
$0.054261
1 TEM 兑换 MYR
RM0.24037623
1 TEM 兑换 TRY
1.96533342
1 TEM 兑换 JPY
¥8.26503552
1 TEM 兑换 RUB
4.94100666
1 TEM 兑换 INR
4.70280087
1 TEM 兑换 IDR
Rp875.17729683
1 TEM 兑换 PHP
3.13357275
1 TEM 兑换 EGP
￡E.2.74506399
1 TEM 兑换 BRL
R$0.3092877
1 TEM 兑换 CAD
C$0.07650801
1 TEM 兑换 BDT
6.57534798
1 TEM 兑换 NGN
82.08875385
1 TEM 兑换 UAH
2.2518315
1 TEM 兑换 VES
Bs3.309921
1 TEM 兑换 PKR
Rs15.15238425
1 TEM 兑换 KZT
26.90151858
1 TEM 兑换 THB
฿1.82913831
1 TEM 兑换 TWD
NT$1.77324948
1 TEM 兑换 CHF
Fr0.04829229
1 TEM 兑换 HKD
HK$0.42215058
1 TEM 兑换 MAD
.د.م0.53989695