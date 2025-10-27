Temporal 3022（3022）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000964 $ 0.00000964 $ 0.00000964 24H最低价 $ 0.00001024 $ 0.00001024 $ 0.00001024 24H最高价 24H最低价 $ 0.00000964$ 0.00000964 $ 0.00000964 24H最高价 $ 0.00001024$ 0.00001024 $ 0.00001024 历史最高 $ 0.00071447$ 0.00071447 $ 0.00071447 最低价 $ 0.00000868$ 0.00000868 $ 0.00000868 涨跌幅（1H） +0.10% 涨跌幅（1D） +4.45% 漲跌幅（7D） +11.04% 漲跌幅（7D） +11.04%

Temporal 3022（3022）当前实时价格为 $0.0000101。过去 24 小时内，3022 的交易价格在 $ 0.00000964 至 $ 0.00001024 之间波动，市场活跃度显著。3022 的历史最高价为 $ 0.00071447，历史最低价为 $ 0.00000868。

从短期表现来看，3022 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.10%，过去 24 小时内变动为 +4.45%，过去 7 天内累计变动为 +11.04%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Temporal 3022（3022）市场信息

市值 $ 10.05K$ 10.05K $ 10.05K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.05K$ 10.05K $ 10.05K 流通量 999.72M 999.72M 999.72M 总供应量 999,716,555.803404 999,716,555.803404 999,716,555.803404

Temporal 3022 的当前市值为 $ 10.05K, 它过去 24 小时的交易量为 --。3022 的流通量为 999.72M，总供应量是 999716555.803404，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.05K。